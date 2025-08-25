China refuerza control sobre tierras raras con nuevas normas de extracción y exportación

China, principal proveedor mundial de tierras raras, anunció un conjunto de normas "provisionales" para reforzar el control sobre la extracción, fundición y separación de estos minerales estratégicos, en un escenario de crecientes tensiones internacionales por su suministro.

Las regulaciones, impulsadas por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y el Ministerio de Recursos Naturales, establecen que las autoridades fijarán cuotas anuales de producción. Estas se asignarán a las empresas considerando el desarrollo económico, las reservas nacionales y la demanda del mercado.

Además, las compañías deberán mantener registros precisos de los flujos de productos y subirlos a un sistema de información de trazabilidad, lo que permitirá un control más estricto sobre su destino. Según el investigador Zhou Mi, citado por Global Times, este sistema busca garantizar que los recursos "no se utilicen en áreas que puedan amenazar la seguridad nacional".

Un recurso estratégico en disputa

Las tierras raras son 17 elementos químicos esenciales para la producción de chips de inteligencia artificial, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y armamento avanzado, situándolas en el corazón de la disputa tecnológica y comercial entre China y Estados Unidos.

El gigante asiático concentra el 49% de las reservas globales (unos 44 millones de toneladas), controla más del 70% de la producción mundial y casi el 90% de su procesamiento, lo que le otorga un papel dominante en la cadena de suministro.

En abril pasado, Pekín ya había intensificado las restricciones a la exportación de tierras raras alegando motivos de seguridad nacional.

Con estas nuevas reglas, China busca consolidar su liderazgo global en un recurso considerado clave para la transición energética y la competencia tecnológica internacional.