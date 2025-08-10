China transforma su riqueza natural en desarrollo sostenible

En las últimas dos décadas, China ha intensificado sus esfuerzos para construir un sistema económico ecológico, convirtiendo la protección medioambiental en un motor clave de crecimiento y competitividad, según un informe presentado este domingo por un grupo de expertos.

Informe sobre la civilización ecológica

El documento, titulado "Aguas cristalinas y montañas frondosas para una China y un mundo bellos: el concepto y la práctica sobre la civilización ecológica de China, y cómo inspiran al mundo", fue elaborado conjuntamente por el Instituto Xinhua, centro de estudios afiliado a la Agencia Xinhua, y el Centro de Investigación sobre el Pensamiento de Xi Jinping sobre la Civilización Ecológica.

El informe subraya que el país ha trazado un camino de desarrollo que transforma las ventajas de sus recursos naturales en beneficios económicos, mediante la protección del entorno, el mantenimiento de funciones ecológicas y la creación de mecanismos de compensación. Bajo este enfoque, se han impulsado la agricultura, el turismo y actividades industriales con criterios de sostenibilidad.

Liderazgo en financiamiento verde

En materia de financiamiento, China se posiciona como líder mundial en crédito y emisión de bonos verdes. Hasta finales de 2024, el saldo pendiente de préstamos verdes en monedas nacional y extranjera llegó a 36,6 billones de yuanes (alrededor de 5,13 billones de dólares), mientras que la emisión total de bonos verdes superó los 4,1 billones de yuanes.

De acuerdo con los autores, la experiencia china demuestra que el crecimiento económico y la protección ambiental pueden avanzar de forma conjunta, ofreciendo una referencia para países que buscan transitar hacia un desarrollo más sostenible.