Construida en 1896 por el británico Archibald John Little, la empresa que lleva su apellido en el Parque del Patrimonio del Puerto de Apertura fue en su día una renombrada compañía extranjera en Chongqing. La firma Little fue también la primera extranjera en Chongqing cuando ésta abrió su puerto. Little hablaba chino y conocía bien la cultura del gigante asiático. Así, desempeñó un importante papel en la promoción de los intercambios comerciales y culturales entre China y Occidente hace más de 100 años. El antiguo emplazamiento de la empresa extranjera ha sido catalogado como reliquia cultural bajo protección municipal por Chongqing. En octubre de 2020, el gobierno local decidió restaurar el lugar para refrescar la centenaria estructura. Con el edificio reparado con éxito, el gobierno local lo ha convertido en un museo de historia.

