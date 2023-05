China construye vastos parques solares y eólicos en desiertos

El norte de China es testigo de un notable aumento en la construcción de parques de energía solar y eólica a lo largo de su cinturón desértico, que transforman áreas previamente estériles y desoladas en centros de energía renovable.

Un proyecto en construcción en Kubuqi, el séptimo mayor desierto de China, en la región autónoma de Mongolia Interior, se convertirá en la megabase de energía solar y eólica más grande de su tipo en el mundo.

El proyecto es llevado a cabo conjuntamente por la Corporación de las Tres Gargantas de China y el Grupo de Energía de Mongolia Interior y contará con una capacidad instalada total de 16 millones de kilovatios, equivalente a la de Baihetan, la segunda mayor central hidroeléctrica del país, detalló Chen Shicheng, quien está a cargo del sitio de construcción.

Situado al oeste del desierto de Kubuqi se encuentra el desierto de Tengger, el cuarto más grande de China, que se extiende hacia la parte oriental de la región autónoma de la etnia hui de Ningxia. La primera fase de un proyecto de energía fotovoltaica, con una capacidad instalada de un millón de kilovatios, está a punto de completarse y pronto entrará en operación en la zona.

El cinturón del desierto serpentea a través de varias regiones de nivel provincial, incluyendo Mongolia Interior, la región autónoma uygur de Xinjiang, Ningxia, Qinghai, Gansu y Shaanxi.

Desde 2021, China ha iniciado la construcción de una serie de proyectos de bases fotovoltaicas y eólicas a gran escala en las regiones desérticas, con una capacidad combinada de casi 100 millones de kilovatios.

El país ahora está planeando un segundo lote de proyectos a gran escala, y algunos ya se encuentran en marcha.

Con entre 2.600 y 3.400 horas de sol anuales, Mongolia Interior ocupa el segundo lugar después de la región autónoma del Tíbet en el país por concepto de recursos de energía solar.

La energía solar se ha convertido en un foco principal para impulsar la transformación energética de la región en la última ronda de la revolución del sector.

La región ha atraído a empresas líderes de fabricación fotovoltaica como GCL Technology Holdings Limited, Tongwei Co., Ltd., TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co., Ltd., Risen Energy Co., Ltd. y LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. para dar forma a toda la cadena industrial.

Xu Ming, gerente de planta de Inner Mongolia Tiansheng New Technology Co., Ltd., precisó que la compañía ha construido una línea de producción totalmente automatizada, que puede producir tres módulos fotovoltaicos por minuto y más de 2.100 por día.

Desde que la empresa comenzó a operar en agosto del año pasado, ha venido funcionando a su máxima capacidad para cumplir con sus pedidos. "Los módulos fotovoltaicos que producimos se utilizan principalmente en áreas desérticas", detalló Xu.