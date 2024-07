China descubre cimientos de edificios de 2.500 años del antiguo Reino de Yue

Un equipo de arqueólogos chinos descubrió en la ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang (este), cimientos de edificios de gran tamaño que datan de hace aproximadamente 2.500 años, pertenecientes al antiguo Reino de Yue.

Este hallazgo, anunciado por la Administración Nacional del Patrimonio Cultural de China, ofrece nuevas perspectivas sobre la historia y la arquitectura de este antiguo reino.

Las estructuras, que se encuentran en un área de aproximadamente 48 metros de este a oeste y 36 metros de norte a sur, incluyen grandes cimientos de edificios, un pozo de agua de madera con un diámetro de 0,82 metros y diversos vestigios de la época de la dinastía Han (206 a.C.-220 d.C.).

Este descubrimiento es la primera confirmación de estructuras del Período de los Estados Combatientes (475 a.C.-221 a.C.) en la ciudad, ofreciendo información relevante para localizar la capital del antiguo Reino de Yue.

Entre los restos más destacados se encuentran cimientos de edificios de dos tipos: uno con columnas cuadradas y troncos redondos bajo placas de base rectangular, y otro con unos cimientos tipo balsa con múltiples postes circulares apilados horizontal y verticalmente.

Los documentos de tinta excavados del sitio muestran una estrecha correlación con los registros históricos del condado de Shanyin, perteneciente a la comandancia de Kuaiji, que se ubica en lo que hoy es la ciudad de Shaoxing.

