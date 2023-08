China destaca su innovación en tecnologías de bajas emisiones para apoyar el desarrollo verde mundial

China se ha convertido en un importante contribuyente a la innovación mundial en tecnologías ecológicas y de bajas emisiones de carbono, según el máximo regulador de la propiedad intelectual del país.

"Las estadísticas más recientes indican que China es un importante contribuyente a la innovación mundial en tecnologías verdes y de bajas emisiones de carbono", dijo Ge Shu, alto funcionario de la Administración Nacional de Propiedad Intelectual (NIPA, por sus siglas en inglés).

A su vez, agregó que los titulares chinos de patentes recibieron 178.000 patentes de invención en dichas tecnologías entre 2016 y 2022, lo que representa el 31,9 por ciento del total mundial.

A la lista de los 50 principales titulares globales con tales patentes ingresaron 13 compañías e institutos de investigación del país, entre los que se incluyen las mayores empresas estatales, como State Grid Corporation of China y China Southern Power Grid Co., Ltd., al igual que firmas privadas, entre ellas Contemporary Amperex Technology Co., Limited y BYD Company Limited.

En años recientes, China ha experimentado un crecimiento increíble en el campo de las tecnologías innovadoras de almacenamiento de energía. El número de patentes de invención concedidas para almacenar energía electroquímica aumentó de 4.300 en 2016 a 13.000 en 2022, lo que ahora equivale al 44,9 por ciento del total mundial.

Ge destacó que la NIPA promoverá activamente la transformación y aplicación de los patentes de tecnologías verdes para servir mejor al desarrollo ecológico.