China Hoy: Chile Week, la cereza en el pastel

Uno de los países latinoamericanos que ha sabido mantener una política de Estado respecto a China es Chile. Sin importar la ideología del gobernante de turno, la meta es la misma: optimizar los lazos con la segunda economía del mundo. Si hasta hace unos diez años, la preocupación chilena era la poca inversión china, hoy en día, el masivo capital chino encuentra ya un destino confiable en el país sudamericano. En ese sentido, un ejemplo de esta visión a largo plazo sobre China es la Chile Week, el evento de promoción de mayor escala y de más alto nivel que Chile celebra ininterrumpidamente en China desde 2015.

De hecho, durante los últimos nueve años en los que se ha realizado la Chile Week, ha habido avances significativos en el comercio bilateral, el cual ha aumentado nada menos que un 77%, mientras que las exportaciones chilenas a China han crecido un 129%, de 16.351 millones de dólares a 37.401 millones de dólares, según cifras publicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Relevancia estratégica

Como lo ha subrayado el director general de ProChile, Ignacio Fernández, la relación con China tiene una relevancia estratégica porque representante alrededor del 39% de las exportaciones chilenas. China es, además, el principal destino para productos emblemáticos chilenos como el vino, las cerezas y el salmón. En 2023, más de 1.000 empresas chilenas exportaron a China, de acuerdo con ProChile.

Más allá de estas cifras, el gran objetivo de la parte chilena -como la de muchos países latinoamericanos- sigue siendo la diversificación de sus exportaciones a China. De ahí que la Chile Week 2024, celebrada del 1 al 7 de diciembre, haya tenido una particular trascendencia por dos razones. En primer lugar, porque hubo un mayor énfasis en la promoción de otros productos como el pisco, las ciruelas, la palta (aguacate) y los mejillones; y en segundo lugar, porque en la gira por diversas ciudades chinas, la Chile Week llegó por primera vez a Hangzhou, la capital de la provincia de Zhejiang.

China es actualmente el principal socio comercial de Chile y, de acuerdo con cifras oficiales chinas, el intercambio comercial superó los 62.500 millones de dólares en 2023.

Foto grupal de los participantes e invitados en la novena edición de la Chile Week.

Su majestad, la cereza

La Chile Week 2024 arrancó el 1 de diciembre en Beijing, en una jornada en la que el público capitalino pudo apreciar un "mercadito chileno", con la realización del "Made by Chileans Markets" en el barrio de Sanlitun. Posteriormente, las autoridades chilenas y la delegación de la Chile Week -compuesta por 25 empresas de dicho país- presenciaron el lanzamiento de un "Chile Corner" en el supermercado Wumart, uno de los más concurridos en China y donde arrancó también la venta de las afamadas cerezas chilenas de esta temporada.

Las cerezas son el paradigma del avance que han registrado los productos chilenos en el mercado chino. Los envíos de esta fruta a China pasaron de unas 40.000 toneladas en la temporada 2015-2016 (cuando comenzó a realizarse la Chile Week) a más de 375.000 toneladas en el pasado verano austral, con un aumento de alrededor de 6 millones de consumidores chinos respecto a la temporada previa. La exportación a China de cerezas frescas alcanzó un récord en la temporada 2023-2024 al superar los 2260 millones de dólares, según datos de ProChile.

Como de costumbre, los exportadores chilenos tienen en su mira el próximo Año Nuevo chino, que caerá este 29 de enero y que es una fecha en la que las cerezas son un demandado obsequio a familiares y amigos. Actualmente, Chile envía más del 90% de su producción total de cerezas al mercado chino. Hace unas semanas, el primer contenedor lleno de cerezas chilenas del primer cargamento del Cherry Express de la temporada llegó a China por vía marítima y comenzó a venderse en un mercado mayorista de la ciudad de Guangzhou. Todo esto explica por qué la cereza se ha convertido en la fruta más sembrada en Chile, tras desplazar a la uva de mesa.

En el marco de la Chile Week 2024, ProChile suscribió un convenio de cooperación con la provincia insular de Hainan, a fin de seguir expandiendo la presencia de productos chilenos en China mediante actividades de promoción conjunta. China es hoy en día el segundo destino a nivel mundial para los alimentos chilenos, y el primero para la fruta fresca, la carne y los vinos envasados.

Como señalamos líneas arriba, la Chile Week hizo historia el 3 de diciembre al llegar por primera vez a Hangzhou, donde la delegación empresarial chilena visitó las oficinas del Grupo Alibaba. Cabe recordar que Alibaba tiene varias áreas de negocios en las que colabora con ProChile: las plataformas Alibaba.com y Tmall, así como Freshippo, la cadena de supermercados del grupo. Ejecutivos de Freshippo visitaron Chile en septiembre pasado con miras a instalar un modelo de compra directa con empresas chilenas. Más aún, durante la VII Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE, por sus siglas en inglés), que se celebró en noviembre en Shanghai, Freshippo suscribió un acuerdo con el exportador chileno de cerezas Garces Fruit para establecer su primera base de recolección directa de esta fruta en el país sudamericano.

El "mercadito chileno" en el barrio de Sanlitun, en Beijing.

La llegada del canciller

La Chile Week 2024 contó con el apoyo del ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, quien el 3 de diciembre llegó a Beijing para una visita oficial de tres días. Con la presencia del canciller chileno y del director de la Administración General de Aduanas (AGA) de China, Yu Jianhua, ese martes 3 se firmó un memorando de entendimiento sobre el transbordo de frutas frescas chilenas a través de terceros países.

El objetivo es optimizar los tiempos de traslado y mejorar así la condición del producto chileno que llega a los consumidores chinos. No se debe olvidar que China es el principal destino de la fruta fresca chilena, con envíos que totalizaron 2200 millones de dólares en 2023, según cifras chilenas.

Del mismo modo, ambos países suscribieron otro memorando que amplía las exportaciones chilenas a China al incluir carnes refrigeradas y algunos subproductos congelados. Hasta la fecha, solo estaba autorizado el envío de carne congelada. Cabe resaltar que China es también el principal mercado para las carnes chilenas, con envíos que sumaron 346 millones de dólares en 2023, de acuerdo con ProChile. Estos dos memorandos fueron firmados por la subsecretaria de Agricultura de Chile, Ignacia Fernández, y el subdirector de la AGA de China, Wang Lingjun.

Al día siguiente, el 4 de diciembre, Alberto van Klaveren sostuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, quien consideró que ambos países habían entrado en "el mejor periodo de sus relaciones". Wang recordó que este 2025, China y Chile celebrarán los 55 años de sus relaciones diplomáticas y los 20 años del tratado de libre comercio firmado por ambas partes y que fue pionero en la región de América Latina y el Caribe. En ese sentido, Wang indicó que, como países importantes de la región de Asia-Pacífico, China y Chile debían fortalecer la coordinación internacional y defender conjuntamente el multilateralismo y el libre comercio. Asimismo, planteó una mayor cooperación en sectores emergentes como los de la información y las energías limpias.

Precisamente, una muestra del mayor impulso que las energías limpias han alcanzado dentro de la relación bilateral es la reciente entrega por parte de China de la primera locomotora de Chile propulsada con hidrógeno. Fabricada por la empresa china CRRC Qishuyan Co., Ltd. y operada por la firma Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB), la locomotora no solo servirá para el transporte local de mercancías, sino que evitará las emisiones de carbono que suelen generarse en este sector.

En la reunión con el canciller Wang, Alberto van Klaveren subrayó la importancia que ambos países le otorgan a la celebración de la Chile Week. "Año tras año reafirma la solidez de nuestros vínculos", sostuvo el ministro chileno. "El intercambio bilateral ha crecido sostenidamente gracias al esfuerzo conjunto de instituciones públicas y privadas, y a través de este evento (la Chile Week) demostramos el compromiso constante de la política exterior chilena y la relevancia de China para nuestro país".

El funcionario chileno sostuvo también un encuentro con el director del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, Liu Jianchao, y con el presidente de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, Yang Wanming.

En su último día de actividades, el 5 de diciembre, Alberto van Klaveren se dirigió al Instituto de Estudios Internacionales de China, donde ofreció la clase magistral "La política exterior de Chile: Principios y prioridades". Posteriormente, el canciller chileno inauguró en Beijing la exposición "Antártica: Un continente para la ciencia y la paz", la cual estuvo enfocada, entre otros temas, en la cooperación científica y en los diálogos bilaterales entre China y Chile.

La visita de Alberto van Klaveren ocurrió semanas después de que los presidentes de China, Xi Jinping, y de Chile, Gabriel Boric, sostuvieran una conversación al margen de la Reunión de Líderes Económicos del Foro de APEC, el 15 de noviembre en Lima, Perú.

Tras recorrer las ciudades de Beijing, Hangzhou, Chengdu y Guangzhou y llevar a cabo cerca de 20 actividades de promoción, el 7 de diciembre finalizó la Chile Week 2024. Su novena edición tuvo un balance positivo al haberse afianzado ese espacio que los exportadores chilenos tienen para dar a conocer las últimas tendencias productivas y prácticas de sostenibilidad en sus sectores ante sus contrapartes chinas. "Creemos que hemos cumplido con el rol de la Chile Week, al ser un paraguas para toda la oferta diversa y variada que posee nuestro país", concluyó Ignacio Fernández, director general de ProChile.

