Los calígrafos que apuestan por la cursiva, conocida en China como "cao shu", priorizan los rasgos irregulares a los trazos, aprovechándose de un estilo que no se rige por normas para dotar a sus caracteres de más dinamismo y libertad. No en vano, la cursiva está considerada como una de las formas más artísticas y expresivas de la caligrafía china, gracias a la enorme fluidez de sus pinceladas. Uno de los principales artistas contemporáneos de la cursiva en China es Ding Shenyang, famoso por su exquisito dominio de este arte y por la belleza de su caligrafía. Ding Shenyang, figura esencial de la caligrafía china, es conocido por sus excepcionales trabajos con la escritura cursiva en China. A finales de la década de 1980, trabajó como diseñador de arte en el Estudio de Cine de Shanghai. Allí, elaboró con habilidad títulos y subtítulos para una amplia variedad de películas icónicas como "Fatal Decisión", "Red Turn", "Behind the Wall of Shame", y "Narrow Escape". Tras ello, incorporó las imágenes cautivadoras de la escritura cursiva en cintas de Kung Fu.

