La caligrafía tradicional china, tenida como una venerada forma de arte, se encuentra profundamente ligada a la cultura china. Sus cuatro herramientas principales son: el pincel, la varilla de tinta, el papel y la piedra de tinta. Las piedras de tinta "she", hechas de un tipo de pizarra negra hallada en la provincia oriental china de Anhui, son el objeto más buscado por los coleccionistas en la materia desde tiempos remotos. Zhou Xiaolin, de 77 años, alberga un pequeño museo con estas preciosas piedras, y espera que, cuando ya no esté, su tarea de conservación encuentre un sucesor. La piedra de tinta se utiliza para moler y contener la tinta. Es considerada el elemento más importante para el arte de la caligrafía, ya que de su calidad dependerá el tipo de tinta a usar. Por su textura y cualidades, las de tipo she son tenidas por algunas de las mejores de toda China desde la dinastía Tang, hace más de mil años.

