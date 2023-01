Boric y la amistad entre Chile y China

Por: Xu Yicong, diplomático, exembajador de China en Ecuador, Cuba y Argentina

Hace unos días recibí unos mensajes de varios amigos desde Santiago de Chile, la capital chilena. En ellos se contaba la historia del Presidente de Chile, Gabriel Boric, que llegó en su vehículo ligero y acompañado de su familia, hasta un restaurante de comida China. Rechazó las atenciones preferenciales que los dueños del local quisieron darle, y prefirió ser tratado como cualquier ciudadano. Muy sencillo Boric, accedió e interactuó con los presentes y se tomó fotografías con todos.

Como presidente, Boric tiene en sus hombros la pesada tarea de dirigir los destinos de millones de chilenos, por eso, no le habrá sido fácil organizar su tiempo para ir a cenar en un restaurante chino. Que su visita culinaria haya sido en ocasión de la festividad más importante de China, el "Año Nuevo", esta actitud del presidente chileno tiene un significado aún más profundo, que merece la atención y todo encomio de parte de China.

Chile, situado en el oeste de América del Sur, al borde del Océano Pacífico, tiene un terreno estrecho y rico en productos, ha ganado fama en la historia moderna, se ha ampliado y mejorado, y ha sido ampliamente apreciado y respetado por la comunidad internacional. Tuve la suerte de pasar por este país de buena fama y me ha dejado una buena impresión.

Chile y nuestro país tienen una larga relación de respeto mutuo y comprensión. Después de la creación de la "Nueva China", Chile fue el primer país de Sudamérica que estableció relaciones diplomáticas con nosotros, hace más de 50 años. A pesar de los constantes cambios de gobierno durante muchos años, las relaciones bilaterales entre Chile y China se han desarrollado sin problemas, han ido creciendo y han alcanzado nuevos niveles, constituyendo un modelo en las relaciones bilaterales de nuestro país con muchos países, y han sido muy elogiadas y admiradas por la comunidad internacional.

En marzo del 2022, Boric asumió el cargo como Presidente de la nación, hace menos de un año, y ya hay progresos, aunque se ha enfrentado a muchas dificultades, y tiene una fuerte oposición, lo que sorprendió a muchos.

Boric es amistoso con China y ha dejado claro que aprenderá de la experiencia de China en la gobernanza, especialmente en el fortalecimiento de la cooperación con China en materia de construcción de infraestructura, reducción de la pobreza y economía digital.

Sin lugar a dudas, este viaje de Boric refleja una declaración sobre el continuo desarrollo de las relaciones de amistad y cooperación con China, que sin duda impulsará el desarrollo continuo y profundo de la relación entre los dos países e impulsará la cooperación complementaria y beneficiosa entre ambas partes a nuevas alturas.

Durante la Fiesta de Primavera, y en la frontera suroeste lejos de la capital, al ver estas noticias, me emocionó más y me impresionó más.

Además, los países tienen sus propias normas de conducta, las costumbres de los dirigentes son diferentes y las prácticas de seguridad son muy distintas, sobre el cual no tengo ganas de dejar algún comentario vinculándolo con Boric en persona, pero como de costumbre de los chinos desde siempre, el acto de rechazar tratamiento de vip y pagar la cuenta por sí mismo aún me hace querer darle "Like" de aprobación a su conducta ciudadana.

Para la redacción de este artículo, recibí la valiosa ayuda de Li Ling y Zhang Donghan, a quienes agradezco mucho.