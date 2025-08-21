Síguenos:
Tópicos: Deportes

Arturo Vidal se expresó en redes sociales con la insignia de la U: Fuerza a todos los hinchas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El bicampeón de América solidarizó con los fanáticos azules.

En portada

El referente de Colo Colo Arturo Vidal se expresó en redes sociales en torno a lo vivido por los hinchas de Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América, y le deseó fuerza a los fanáticos del elenco azul.

"Vergüenza y preocupación ante lo ocurrido. El fútbol no puede seguir así", escribió el dos veces campeón de América.

"Fuerza a todos los hinchas y sus familias, espero todos puedan volver a casa", añadió en una historia de Instagram.

