Tópicos: Deportes
Arturo Vidal se expresó en redes sociales con la insignia de la U: Fuerza a todos los hinchas
El bicampeón de América solidarizó con los fanáticos azules.
El referente de Colo Colo Arturo Vidal se expresó en redes sociales en torno a lo vivido por los hinchas de Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América, y le deseó fuerza a los fanáticos del elenco azul.
"Vergüenza y preocupación ante lo ocurrido. El fútbol no puede seguir así", escribió el dos veces campeón de América.
"Fuerza a todos los hinchas y sus familias, espero todos puedan volver a casa", añadió en una historia de Instagram.