Lance Stroll sufrió fuerte choque y abandonó la práctica 2 del GP de Países Bajos

El piloto canadiense Lance Stroll protagonizó un impactante accidente durante la segunda sesión de prácticas libres del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1.

El incidente obligó al piloto de Aston Martin a abandonar prematuramente la jornada y generó una bandera roja que detuvo la actividad en la pista, en una de las imágenes más destacadas del día.

El choque ocurrió cuando Stroll perdió el control de su monoplaza, impactando con violencia contra las barreras de protección del circuito de Zandvoort.

Las imágenes muestran la magnitud del golpe, que dejó al vehículo con daños considerables y puso fin de inmediato a su participación en la sesión, a la espera de la evaluación de los daños por parte del equipo.

Este accidente representa un duro contratiempo para el equipo Aston Martin, que ahora enfrenta una carrera contra el tiempo para reparar el auto de cara a la clasificación de este sábado.