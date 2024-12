Lando Norris saldrá desde la pole position en Abu Dabi

El británico Lando Norris -desde la pole position- y el australiano Oscar Piastri, los dos pilotos de McLaren, saldrán desde la primera fila este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, que cierra el Mundial de Fórmula 1 más largo de la historia, en el circuito de Yas Marina.

Norris, de 25 años, logró su novena pole en la F1 al dominar la calificación de este sábado, en cuya tercera ronda cubrió los 5.281 metros de la pista de la capital de los Emiratos Árabes Unidos en un minuto, 22 segundos y 595 milésimas, 209 menos que Piastri y con una ventaja de 229 respecto al español Carlos Sainz, quien partirá desde la tercera posición.

McLaren defiende 21 puntos ante Ferrari en su lucha por el Mundial de constructores, por lo que parte la carrera con una importante ventaja.

