Lando Norris se adjudicó la "pole position" para el GP de Bélgica

El inglés Lando Norris (McLaren) saldrá primero en el Gran Premio de Bélgica, tras imponerse este sábado en la clasificatoria de la decimotercera fecha de la Fórmula 1, que se disputará en el circuito de Spa-Francorchamps.

Norris, de 25 años, logró su decimotercera "pole" en la F1 y la cuarta de la temporada al dominar la qualy con un tiempo de un minuto, 40 segundos y 562 milésimas en los 7.004 metros de la legendaria pista de Las Ardenas, la más larga del campeonato.

El segundo puesto de largada quedó para su compañero Oscar Piastri, líder del Mundial de pilotos, que acabó 85 milésimas atrás.

LANDO NORRIS TAKES POLE AT SPA!!! 🤩



Oscar Piastri finishes just behind his team mate while Charles Leclerc is third quickest 👏#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/W18G16BRjx