Bielsa y la eliminación de Uruguay: Me hago responsable de no haberlo conseguido

El argentino Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, lamentó la eliminación en semifinales de la Copa América 2024 y asumió su responsabilidad por no conseguir la victoria ante Colombia en el Bank of America Stadium de Charlotte.

"Uruguay estaba claramente en condiciones de ganar este partido. Si uno evalúa los futbolistas que posee cada plantel. A mí me toca administrar el equipo que desde mi punto de vista era más fuerte en cuanto a individualidades. No pudimos establecer la diferencia que yo creo que estábamos en condiciones de generar. Por lo cual me hago especialmente responsable de no haberlo conseguido", expresó en la conferencia de prensa.

En la misma línea, sostuvo que "cuando un equipo que tiene menos indidualidades gana, el entrenador que dirige a ese equipo demuestra una superioridad con respecto a mí, en este caso", dijo Bielsa, destacando el trabajo de su par, Néstor Lorenzo.

El exDT de Chile también lamentó la expulsión que sufrió el colombiano Daniel Muñoz, señalando que "el partido se desnaturalizó" con la desventaja numérica que tenían los cafeteros.

"Lo que sucedió en el segundo tiempo a partir de la forma en la que tuvo que jugar Colombia para sostener el hombre de menos, para nosotros fue una dificultad superior que la que tuvimos que enfrentar cuando eran 11", aseguró.

"En el segundo tiempo con un hombre más el partido se desnaturalizó porque fue un partido con infinidad de interrupciones. Mas allá de que todo sucede dentro de las reglas, es imposible mantener un ritmo que haga que el equipo pueda desarrollar su juego", añadió.

"Todos los caminos posibles (para empatar) los intentamos. Intentar todos los caminos no exime de la responsabilidad de haber podido desnivelar un partido en el que estábamos en condiciones de hacerlo", sentenció.