DT de Colombia: "Cuando ganemos como Argentina seremos favoritos"

Colombia se quedó con el Grupo D de la Copa América luego de empatar 1-1 con Brasil y se medirá con Panamá por un lugar en semifinales de Copa América, no obstante, el técnico Néstor Lorenzo pidió calma y se bajó del lote de candidatos a quedarse con el título en los Estados Unidos.

"La historia es larga. Son cinco campeonatos mundiales (los de Brasil), aparte lo empatamos, tampoco lo ganamos 4-0, no hay que creérsela. Encontramos el partido, por momento lo dominamos, jugamos mejor. Tendríamos que haber ganado, pero hay que seguir con los pies en la tierra, paso a paso. Panamá va a ser un rival duro", avisó el entrenador argentino.

En esa línea, aseguró que "cuando ganemos como viene ganando Argentina, Copa América, Mundial, ahí a lo mejor podemos considerarnos a la altura de un favorito como Argentina, Brasil, Uruguay. La historia es larga y estamos escribiendo una hojita chiquita. Pero la estamos escribiendo. Se asumen riesgos, el equipo tiene coraje, eso lo valoramos".

Con respecto a las polémicas que dejó el partido, Lorenzo comentó que "si lo cobraba (penal a Vinicius) cambiaba el partido. No vi la jugada, tampoco vi la del offside (gol anulado a Colombia). Sí vi faltas y amarillas que dieron fáciles. La de Machado fue una jugada que llegó tarde y después pegaron patadas más groseras que no amonestó. Del arbitraje prefiero no hablar".