Jugadores peruanos se fueron de fiesta tras eliminación de la Copa América

La selección peruana atraviesa un mal momento luego de quedar eliminada de la Copa América en fase de grupos y, como si fuera poco, dos jugadores del plantel fueron vistos en una discoteca a través de un video que estuvo circulando por redes sociales.

Según los registros, los involucrados son los futbolistas Christian Cueva y André Carrillo. Ambos estuvieron en una fiesta el domingo 30 de junio, es decir, un día después de que la "Bicolor" cayó 2-0 ante Argentina, despidiéndose del torneo en Estados Unidos.

André Carrillo y Christian Cueva fueron captados en una discoteca festejando tras la eliminación de Perú en Copa América, donde ambos jugadores estaban convocados.



JORGE FOSSATI LOS RESPALDA PESE A TODO. QUE CONTINÚE LA JUERGA EN LA SELECCIÓN PERUANA. 🍻⚽🇵🇪 pic.twitter.com/9e0vZcuKo0 — Josué Thom (@Josue14470) July 1, 2024

Si bien ambos deportistas no estuvieron infringiendo ninguna norma, esta actitud generó una molestia colectiva en el país vecino, siendo criticados por temas de respeto a quienes representan y defienden la camiseta nacional.

Ante la controversia, sólo Carrillo se manifestó públicamente al decir: "A mí me encanta salir de fiesta. Con mi mujer me encanta, cuando tengo oportunidad de salir voy a salir con ella, con mis amigos, con quien yo quiera. ¿Por qué voy a dejar de hacer cosas que a mí me gustan? Si las puedo hacer..."