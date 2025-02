Cristian Garin apuntó que quisieron "forzarlo" a jugar tras embestida de Zizou Bergs

El tenista nacional Cristian Garin criticó a los jueces del partido de Copa Davis ante Zizou Bergs y apuntó que quisieron "forzarlo" a terminar el encuentro a pesar de un duro golpe que recibió en el rostro de parte de su rival.

"Sinceramente, yo no podía jugar, dejé la vida, estaba dándolo todo. Llegamos hace una semana, diez días llevamos en Europa, entrenando todos los días, dando el máximo, y que pase una situación así, no se entiende", sostuvo en conferencia de prensa.

"En el partido lo único que hacen es forzarme a querer jugar, no hace falta analizar la situación, parece muy poco prudente y poco sensible, lo único que querían era que terminara el partido de cualquier forma y yo estaba en desventaja, no podía ver y mareado", señaló.

Además, criticó que las autoridades no quisieran revisar un registro audiovisual para notar la embestida del tenista belga, que finalmente se quedó con la victoria.