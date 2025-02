Nick Kyrgios y Martina Navratilova se manifestaron en torno a la agresión de Garin en Copa Davis

El polémico final que tuvo la serie entre Bélgica y Chile por Copa Davis fue motivo de comentario en redes sociales incluso para varios destacados tenistas, quienes se refirieron a la agresión que sufrió Cristian Garin de parte de Zizou Bergs en el cuarto punto de la serie.

Fue el caso del australiano Nick Kyrgios, quien en X criticó a la cuenta oficial de la Copa Davis luego de que borraran la publicación donde decía "choque accidental".

"Hahaha lo corrigieron", comentó el oceánico.

En tanto, Mardy Fish, rival de Nicolás Massú en la final olímpica de Atenas, compartió el video de la agresión y escribió: "¿Qué estás haciendo amigo?".

Más jugada fue una de las más destacadas de la historia del tenis, Martina Navratilova, quien se puso del lado del chileno: "Lo siento, pero eso debería ser default. Fuera de control", escribió.

En Sudamérica, el ariqueño también en encontró apoyo. Esa así como el argentino Federico Coria escribió "Default 100% . Terriblemente perjudicado Chile, papelón".

Mientras que el boliviano Hugo Dellien fue un poco más allá: "Qué locura, primero con Brasil y ahora pasa esto!!! Sin intención pero pasó, tenía que ser descalificado... de nuevo con un país sudamericano... muy raroo...", manifestó.

Zizou Bergs makes a HUGE shot to break serve... but accidently collides with Cristian Garin in celebration 😮 pic.twitter.com/6H2RqRmx4m