[VIDEO] Imágenes sensibles: Un joven murió tras fuerte embestida en una corrida de toros en Portugal

El torero Manuel Maria Trinade, de 22 años, falleció en las últimas horas, tras sufrir la cornada mortal de un toro de 700 kilos en Campo Pequeño, en Lisboa, Portugal.

El joven forcado (es un grupo de hombres que se enfrenta al toro sin armas para inmovilizarlo mediante el agarre frontal a su cuello y cuernos) perdió mucha sangre luego de caer sobre las tablas y golpear muy fuerte contra la arena, tras lo cual fue trasladado al hospital de la zona con muerte cerebral.

En el centro médico sufrió un paro cardiorrespiratorio por la gravedad de sus heridas.

Tras las críticas recibidas, la madre de Trinade, defendió a su hijo: "Vengo a agradecerles todos sus aplausos, todas las risas y regocijos por la muerte de mi hijo. ¿Lo conocieron como para alegrarse de su muerte? ¿Saben si le gustaban los animales? ¡Por casualidad, sí! Siempre hemos tenido perros y son parte de nuestra familia. Dormían con él y cuando llegaba a casa se reían con él... los animales saben quiénes son las buenas personas", expresó.

"Me había prometido a mí misma no leer sus comentarios inteligentes, pero fueron apareciendo algunos 'tan bonitos', que no pude soportar y tuve que agradecerles por el apoyo y el cariño mostrado. Todavía vivimos en un país democrático, en el que cada uno es libre de gustar lo que le gusta y a nadie más le importa", finalizó.

Mira acá el video