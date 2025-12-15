Alexis Sánchez recibió inesperado guiño de la serie "Pluribus"
Una aparición de Tocopilla incluyó al goleador histórico de La Roja.
Una aparición de Tocopilla incluyó al goleador histórico de La Roja.
La serie estadounidense "Pluribus", de AppleTV, estrenó recientemente su séptimo episodio, que incluyó una sorpresiva referencia al futbolista nacional Alexis Sánchez.
La premisa de la obra gira en torno a los sobrevivientes de un virus que convirtió a casi toda la población en una mente colmena. Uno de ellos es Manousos Oviedo, un trabajador paraguayo.
Durante el episodio se grafica a través de un mapa un complejo viaje en automóvil que el personaje realizó a través de Sudamérica rumbo a Estados Unidos.
El trazado pasó por Tocopilla, región de Antofagasta, y también señaló como hito importante la estatua de Alexis Sánchez que se encuentra en la ciudad.
Oyeeee... En el nuevo episodio de Pluribus aparece Tocopilla y mención a la estatua de Alexis Sanchez, en el recorrido que hace el paraguayo hacia el norte... 🤩🥰🇨🇱🇨🇱🇨🇱 pic.twitter.com/6Sush7XnkE— Pato (@patocf5) December 12, 2025