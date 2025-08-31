Alexis Sánchez vuelve a la liga española: Tiene acuerdo con Sevilla, según medio

En un terremoto de última hora en el mercado de fichajes, el delantero chileno Alexis Sánchez tiene un acuerdo para convertirse en nuevo jugador de Sevilla.

Según informó el medio AS de España, el tocopillano regresa a la liga de España en una operación que no depende de otras salidas y que busca sumar un complemento de jerarquía al ataque del equipo andaluz, donde milita Gabriel Suazo.

La llegada de Sánchez se produce tras una compleja temporada en Udinese, club dueño de su pase.

El atacante chileno estaba destinado a salir este mercado debido a sus problemas con el entrenador Kosta Runjaic, quien no le dio la continuidad esperada tras una lesión de gemelo sufrida al inicio de la campaña pasada.

El informe de AS detalla que su incorporación no está condicionada a la salida del belga Dodi Lukebakio, ya que su fichaje entra en los parámetros económicos del club y su rol será de complemento en la ofensiva, no de principal referencia.

A sus 36 años, el "Niño Maravilla" regresa a la liga española, donde ya brilló con la camiseta de FC Barcelona.

El fichaje de Alexis Sánchez representa un gran golpe mediático para la entidad de Nervión, que ahora espera que la vasta experiencia y calidad del chileno se refrende en el rendimiento deportivo, aportando una nueva variante al ataque del equipo en una temporada llena de desafíos.