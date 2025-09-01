De regreso en España: Sevilla oficializó la contratación de Alexis Sánchez

Tras hacerse público su llegada a las instalaciones del club y la realización de los trámites correspondientes, Sevilla anunció oficialmente el arribo de Alexis Sánchez como flamante refuerzo, sumándose a Gabriel Suazo en el conjunto andaluz.

El tocopillano llegó al equipo de Nervión en una operación de última hora con Udinese, que despidió al delantero luego de una compleja temporada y quedar fuera de los planes de Kosta Runjaic.

Sevilla detalló que Sánchez firmó por una temporada, con la misión de "aportar su experiencia y su olfato goleador" a un equipo que en la pasada campaña 2024/25 evitó el descenso por apenas un punto.

Alexis volverá a La Liga 11 años después de su despedida de FC Barcelona, en un paso de tres temporadas que Sevilla remarcó, pues con los catalanes “se consagra como goleador, marcando 46 goles para firmar por Arsenal”.