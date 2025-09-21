"Killer": Prensa española llenó de elogios a Alexis por su primer gol con Sevilla
El chileno lideró el triunfo ante Deportivo Alavés.
Alexis Sánchez anotó su primer gol con la camiseta de Sevilla en la victoria 2-1 ante Deportivo Alavés, lo que le significó los elogios por parte de la prensa española, que valoró su aporte en la cancha.
El Diario AS valoró que Sánchez volviera a marcar en la liga hispana después de 11 años y señaló que "se le veía perdido en el encuentro, cuando apareció para marcar un gran tanto como lo que siempre ha sido durante muchos años: un crack mundial".
Estadio Deportivo, en tanto, lo evaluó como el mejor del partido (con una nota 9), y escribió que "le costó hallar su sitio en el terreno de juego, pero cuando lo encontró fue decisivo. En la segunda parte empezó a crecer con participación, pases filtrados y apariciones entre líneas que culminó con un enorme recurso para marcar el 1-2".
Finalmente, el Diario de Sevilla tampoco escatimó en elogios para el Niño Maravilla: "Salió en el minuto 12 y aguantó bien casi 90 minutos. Ya es una buena noticia, porque ayudó en ataque, incluso en defensa y sacó su alta calidad en la jugada del 1-2: remate de killer".