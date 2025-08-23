Prensa italiana aseguró que hay "quiebre total" entre Alexis Sánchez y Udinese

El arribo —tardío— a los entrenamientos y la presencia en un amistoso no terminaron con la teleserie de Alexis Sánchez en Udinese, pues desde Italia reportaron un nuevo roce entre ambas partes a solo una semana del cierre del mercado de pases.

El medio partidario Mondo Udinese apuntó un "quiebre total" entre el seleccionado nacional y el cuadro italiano, que no incluyó al tocopillano en la presentación oficial del plantel pese a haber anunciado con anterioridad que seguiría con el dorsal número 7.

El técnico del conjunto italiano Kosta Runjaić insinuó una posible salida definitiva del futbolista chileno: "No tengo mucho que decir sobre Sánchez. Teníamos grandes expectativas para su regreso, pero lamentablemente sufrió una lesión y no quedó satisfecho con su temporada"

"Estamos trabajando con él y el club para encontrar una solución que beneficie a todos. No estará disponible el lunes, pero está entrenando con diligencia y realizando trabajo específico. Veremos qué sucede", expuso.

Por último reconoció la trayectoria de Sánchez: "Es una leyenda del Udinese, es uno de nosotros y sigue siendo jugador del Udinese, pero quiere jugar más, y no podemos garantizarlo", sentenció.