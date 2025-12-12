¿Cuándo empieza la temporada 2026 del fútbol chileno?

La ANFP ya dio a conocer el inicio de la temporada 2026 con la inauguración del nuevo formato de la Supercopa durante la tercera semana de enero.

El Gerente de Ligas Profesionales, Yamal Rajab, confirmó, tras el consejo de presidentes de la ANFP, que el fútbol chileno en 2026 comenzará entre el 21 y 24 de enero, con la disputa de la Supercopa y su nuevo formato.

Coquimbo Unido y Huachipato, los campeones de la Liga de Primera y Copa Chile 2025, respectivamente, jugarán la primera llave de la competencia.

Mientras que en el otro cruce, Deportes Limache, subcampeón de la copa criolla, y Universidad Católica, segundo lugar de la Liga de Primera, buscarán meterse en la definición.

Una semana después de la Supercopa, a finales de enero, será el inicio de la Liga de Primera 2026.