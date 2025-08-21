Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Barras bravas

[VIDEO] Barristas de Independiente exhibieron como "trofeo" ropa arrebatada a hinchas de la U

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Un grupo de fanáticos festinaron con la violenta noche en Avellaneda.

[VIDEO] Barristas de Independiente exhibieron como
 Photosport / Captura
Barristas de Independiente celebraron los violentos y lamentables incidentes y ataques contra la parcialidad de Universidad de Chile en su revancha de Copa Sudamericana exhibiendo una "trofeo" de su emboscada a los pocos nacionales que aún quedaban en el desalojado sector visitante.

Los hinchas trasandinos irrumpieron en la bandeja superior y atacaron con palos y armas blancas a los fanáticos azules en el lugar, arrebatándoles su ropa.

Los nacionales quedaron en ropa interior e incluso totalmente desnudos. Los desadaptados hinchas rojos colgaron las prendas arrebatadas a modo de una especie de botín producto de la violencia.

