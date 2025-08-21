[VIDEO] Barristas de Independiente exhibieron como "trofeo" ropa arrebatada a hinchas de la U
Un grupo de fanáticos festinaron con la violenta noche en Avellaneda.
Barristas de Independiente celebraron los violentos y lamentables incidentes y ataques contra la parcialidad de Universidad de Chile en su revancha de Copa Sudamericana exhibiendo una "trofeo" de su emboscada a los pocos nacionales que aún quedaban en el desalojado sector visitante.
Los hinchas trasandinos irrumpieron en la bandeja superior y atacaron con palos y armas blancas a los fanáticos azules en el lugar, arrebatándoles su ropa.
Los nacionales quedaron en ropa interior e incluso totalmente desnudos. Los desadaptados hinchas rojos colgaron las prendas arrebatadas a modo de una especie de botín producto de la violencia.
🇦🇷🇨🇱 Los de Independiente exhiben la ropa robada a los de Universidad De Chile en la tribuna pic.twitter.com/6oKtJdIwK5— 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) August 21, 2025