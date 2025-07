[VIDEO] Brereton fue protagonista en empate de Southampton y CD Castellón

El delantero chileno Ben Brereton fue protagonista en el empate 1-1 de Southampton y CD Castellón durante la pretemporada de ambos elencos.

El amistoso fue disputado en el Estadio Municipal d´Olot (Girona).

El primer gol del partido fue de los "santos" luego que tras un centro del atacante nacional, el central argentino Agustín Sienra rechazó el balón hacia su meta.

Los españoles consiguieron la igualdad en el minuto 62 con un centro por banda diestra llegando a línea de fondo de Sergio Sanchís, que controló Kenneth Mamah y con pierna derecha la envió ajustada al poste para materializar el 1-1.

Castellón y Southampton intentaron romper las tablas, disponiendo el conjunto inglés de un disparo de falta al poste ejecutado por James Bree, pero el marcador ya no se movió.

Revisa la jugada:

