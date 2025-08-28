Carlos Palacios por vuelta al triunfo de Boca: Fue un envión anímico soltar ese peso
El chileno habló con Mundo Boca junto a Williams Alarcón.
El volante chileno Carlos Palacios analizó el revitalizador triunfo de Boca Juniors sobre Independiente Rivadavia, destacando el "nuevo aire" que llevó al equipo el reciente fichaje del campeón del mundo Leandro Paredes.
El jugador se mostró aliviado por dejar atrás la mala racha y valoró el salto de calidad que tuvo el plantel.
En declaraciones a El Canal de Boca, Palacios confesó que el equipo sentía "un peso que se cargaba por todo lo que estaba pasando", en referencia a la seguidilla de malos resultados. Creo que eso fue un envión anímico para el equipo, para todos, soltar ese peso que no podíamos ganar"
Su compañero Williams Alarcón reconoció que estar sin victorias "era una espinita que teníamos clavada todos, que era ganar. Así que lo pudimos hacer y el equipo se va formando de otra manera y creo que lo está demostrando partido a partido".
Palacios también tuvo palabras de elogio para Leandro Paredes, cuya incorporación asumió como un impulso clave por su jerarquía y experiencia. Asimismo, destacó el aporte de su compatriota Williams Alarcón, señalando que ambos jugadores le han dado un notorio "salto de calidad" al equipo en el mediocampo.
"No vamos a decir nosotros la calidad de jugador que es Leandro. El otro día me tocó compartir cancha con él, ya habíamos compartido en Mendoza, pero creo que el otro día ya había un poco más de afinidad. Conversé con él antes del partido y me dio consejos, mucha confianza", comentó.
"Es un placer jugar con jugadores así, es otra categoría. Nosotros queremos ayudarlo a ganar, y que se sume uno más que es enfermo por ganar; te ayuda muchísimo. Creo que eso también le ha hecho muy bien al grupo", completó Alarcón.