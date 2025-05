Dueño de San Luis y Limache anunció traspaso de jugadores entre ambos clubes

Una sorpresiva declaración realizó el propietario de San Luis y Deportes Limache, César Villegas Urrutia, anticipando que reforzará a los "canarios" con jugadores "tomateros" en el segundo semestre.

"Tengo la película más que clara cuando se abra el libro de pases. No te olvides que tengo dos clubes, puedo pasar jugadores de aquí para allá o de acá para allá, con eso te digo todo. ¿Para qué voy a gastar más plata siendo que el plantel está perfecto?", señaló a la emisora local Radio Nexo.

"No voy a dar nombres por respeto a los jugadores, (pero) una vez que termine la primera rueda, ahí les voy a comunicar que pasan de Limache a San Luis; no porque sean malos jugadores, por algo están en Primera, pero por respeto a ellos, no le he dicho nada a nadie", agregó tras la victoria de los quillotanos ante Curicó por el Ascenso.

Así, el holding Grupo V repetirá la movida que hizo antes del inicio de la temporada, donde San Luis incorporó a siete de los jugadores que ascendieron con Limache: Felipe Flores, Alvaro Césped, Facundo Juárez, Luis Cabrera, Alonso Rodríguez, Nicolás Muñoz y Guillermo Avello.

La ANFP solo prohíbe la multipropiedad cuando los equipos pertenecen a la misma división, situación que llegó a Villegas Urrutia a analizar vender Deportes Limache si es que no lograba el ascenso, pues es hincha de San Luis y adquirió el conjunto "canario" a fines de 2024.

Ya que ambos equipos están en categorías diferentes, los traspasos entre aurinegros y los "tomateros" presididos por el hijo de Villegas; César Villegas Mena, no incumplen las reglas.