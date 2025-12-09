Aránguiz adelantó que seguirá en la U: A pensar en el próximo año, donde iremos con todo

El volante Charles Aránguiz realizó el balance del año tras la temporada 2025 y se anticipó al anuncio oficial de su renovación con Universidad de Chile, apuntando a los desafíos con los azules en 2026.

"Finaliza una linda temporada 2025. Si bien no terminó como queríamos, me quedo con todos los momentos y experiencias que tuvimos. Volvimos a ser protagonistas a nivel nacional e internacional. Defendimos y posicionamos al club en el lugar que merece estar", escribió en Instagram.

"Agradecer al equipo y a nuestra gente, que no falló en ningún momento, sin importar el resultado", agregó el ganador del premio al Jugador Crack de la Liga de Primera.

Finalmente, Aránguiz deslizó su continuidad en la U: "Ahora a descansar y pensar en el próximo año, donde buscaremos ir por todo como esta camiseta lo merece".