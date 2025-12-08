Temporada 2025: Los ascensos, descensos y clasificados a copas en el fútbol chileno
Revisa todos los detalles que dejaron las ligas nacionales de fútbol.
El año enfrenta sus últimas semanas y en Cooperativa.cl realizamos un repaso a todas las divisiones del fútbol chileno tras la temporada 2025; con los ascendidos, descendidos y equipos que sacaron boletos internacionales para la próxima campaña.
Dentro del fútbol profesional destacan los campeones Coquimbo Unido (Liga de Primera), Universidad de Concepción (Liga de Ascenso) y Deportes Puerto Montt (Segunda División); además de un Atlético Colina que vuelve al profesionalismo tras alzar la Tercera A.
El único partido que resta por disputar este año en el balompié es la definición de la Copa Chile, entre Huachipato y Deportes Limache.
- Revisa los movimientos que dejó el 2025 en el fútbol chileno:
(*) Sanción ANFP. No disputó la temporada
(**) Regresan a su asociación local de origen. Las postulaciones a Tercera B 2026 están en curso