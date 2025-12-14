Votó con la de Osorno: Parisi lució varias camisetas del fútbol chileno en las elecciones

Chile se paraliza este domingo con el balotaje de las elecciones presidenciales 2025, entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, pero el excandidato Franco Parisi puso la cuota de fútbol con su vestimenta a lo largo de la jornada.

El líder del Partido de la Gente (PDG) lució múltiples camisetas del balompié nacional, e incluso realizó su voto vistiendo la casaquilla de Provincial Osorno.

En hora de la mañana, Parisi apareció en Canal 13 portando la camiseta de Deportes Concepción durante un desayuno.

Captura: Canal 13 / YouTube

Un par de horas después, pero en diálogo con Chilevisión, se cambió a una camiseta autografiada de Cobresal y aprovechó de mostrar algunas indumentarias de otros clubes: "Tengo 28 camisetas del fútbol chileno", comentó.

El excandidato presidencial mostró los colores de Deportes Ovalle, Rangers de Talca, Curicó Unido y Deportes La Serena. Además, comentó que también tiene la de Coquimbo Unido, pero se la envió a su hijo en Estados Unidos.