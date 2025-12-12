Alexis asoma como titular en la visita de Sevilla a Real Oviedo

Este domingo, Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo intentará terminar con su racha de tres partidos sin ganar en La Liga cuando visite a Real Oviedo, penúltimo del torneo español.

De cara a este cotejo, el técnico blanquirrojo Matías Almeyda recibió una gran noticia, ya que de acuerdo con El Desmarque, el entrenador argentino pudo contar nuevamente con Suazo en el entrenamiento.

El lateral izquierdo sufrió una lesión muscular a fines de noviembre y casi dos semanas después logró reintegrarse a las prácticas junto a otros cuatro compañeros cuando parecía prácticamente descartado. "Si no hay sobresaltos, podría entrar este sábado en la convocatoria", apuntaron desde el citado medio.

Pero eso no es todo. En otra publicación, el mencionado portal anticipó el posible once del cuadro andaluz y afirmó que Sánchez será de la partida ante los carbayones, acompañando en ofensiva a Akor Adams.

De confirmarse la noticia, signifcará un gran espaldarazo para el "Niño Maravilla", quien ha sido objeto de durísimas críticas de parte de la prensa hispana por sus últimas actuaciones.

De hecho, pese a haber ingresado sobre el final en el empate a uno del fin de semana pasado ante Valencia, igualmente fue apuntado como uno de los responsables luego de perder un balón que terminó en la agónica igualdad del conjunto local.

El duelo entre Sevilla y Real Oviedo está programado para este domingo 14 de diciembre a las 10:00 horas (13:00 GMT) en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.