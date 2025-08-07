Bastián Yáñez sumó minutos en la derrota de Godoy Cruz ante Gimnasia y Esgrima de La Plata

Godoy Cruz, que contó con la actuación del delantero nacional Bastián Yañez, sufrió una derrota como local por 1-2 a manos de Gimnasia y Esgrima de La Plata en la cuarta fecha del Torneo Clausura de Argentina.

Manuel Panaro (27') y Marcelo Torres (30') dieron la tempranera ventaja al cuadro forastero en el Estadio "Feliciano Gambarte". Posteriormente, el futbolista chileno ingresó a los 88' para presenciar el descuento de Agustin Auzmendi (90+1').

Con este resultado, el cuadro de Mendoza se mantuvo con 3 puntos en el duodécimo lugar del Grupo B justo antes de visitar a Atlético Mineiro por los octavos de final en la Copa Sudamericana, este jueves 14 de agosto a las 18:00 horas.