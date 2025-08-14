Bastián Yáñez vio acción en la derrota de Godoy Cruz ante Atlético Mineiro por Copa Sudamericana

El futbolista chileno Bastián Yáñez participó en la derrota por 2-1 de Godoy Cruz frente a Atlético Mineiro en la Arena MRV, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El exjugador de Unión Española ingresó a la cancha en el minuto 85, reemplazando a su compañero Lucas Arce.

Los goles del partido fueron anotados por Tomás Cuello (67') y Hulk (89') para el equipo brasileño, mientras que Santino Andino (37') descontó para el conjunto trasandino.

El encuentro de vuelta está programado para el jueves 21 de agosto a las 18:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio "Feliciano Gambarte".