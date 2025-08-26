Ben Brereton sumó minutos en victoria de Southampton ante Norwich por la Copa de la Liga

Southampton, que tuvo al delantero chileno Ben Brereton ingresando desde la banca, se clasificó a la tercera ronda de la Copa de la Liga en Inglaterra tras golear 0-3 a Norwich City en Carrow Road.

El equipo visitante abrió la cuenta con un tanto de Cameron Archer (42') y luego amplió diferencias gracias a las anotaciones de Ryan Fraser (62') y Kuryu Matsuki (81'), que sellaron la victoria.

Brereton entró en reemplazo de Ross Stewart (72') y alcanzó a participar en los minutos finales, justo antes del tercer gol. En tanto, el cuadro local no contó con el volante nacional Marcelino Núñez debido a una lesión.

Con este triunfo, Southampton accedió a la tercera fase del torneo, instancia donde se suman los equipos de la Premier League que disputan competiciones europeas, por lo que deberá esperar el sorteo para conocer a su próximo rival.