Ben Brereton sumó minutos en victoria de Southampton ante Norwich por la Copa de la Liga
El atacante nacional ingresó en el último cuarto del compromiso en Carrow Road.
Southampton, que tuvo al delantero chileno Ben Brereton ingresando desde la banca, se clasificó a la tercera ronda de la Copa de la Liga en Inglaterra tras golear 0-3 a Norwich City en Carrow Road.
El equipo visitante abrió la cuenta con un tanto de Cameron Archer (42') y luego amplió diferencias gracias a las anotaciones de Ryan Fraser (62') y Kuryu Matsuki (81'), que sellaron la victoria.
Brereton entró en reemplazo de Ross Stewart (72') y alcanzó a participar en los minutos finales, justo antes del tercer gol. En tanto, el cuadro local no contó con el volante nacional Marcelino Núñez debido a una lesión.
Con este triunfo, Southampton accedió a la tercera fase del torneo, instancia donde se suman los equipos de la Premier League que disputan competiciones europeas, por lo que deberá esperar el sorteo para conocer a su próximo rival.