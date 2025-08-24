Boca contó con la presencia de Carlos Palacios y Williams Alarcón en triunfo ante Banfield

Boca Juniors, que tuvo como titular a Carlos Palacios y a Williams Alarcón ingresando en el segundo tiempo, se impuso por 2-0 a Banfield en La Bombonera por la sexta fecha del Torneo Clausura argentino.

En la primera parte, el conjunto dirigido por Miguel Angel Russo mostró solidez, pero no fue hasta el complemento que Miguel Merentiel (55') abrió la cuenta antes de que ambos chilenos fuesen reemplazados entre sí.

Con el ingreso de Alarcón por Palacios, el triunfo terminó de redondearse con una conquista de otro uruguayo: Edinson Cavani (82') fue el encargado de anotar el postrero tanto del elenco "Xeneize".

Con este resultado, Boca sumó su segundo triunfo consecutivo tras haber derrotado a Independiente Rivadavia la jornada pasada y alcanzó los 9 puntos antes de visitar a Aldosivi el domingo 31 de agosto.