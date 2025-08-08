Brayan Cortés debutará con Peñarol en el clásico ante Nacional

Brayan Cortés tendrá un exigente estreno en Peñarol, pues será el arquero titular en el clásico frente a Nacional de Montevideo, válido por el torneo Clausura de Uruguay.

El golero chileno estaba bajo el misterio, pues el DT Diego Aguirre evitó adelantar su elección para defender la portería, aunque sí expuso que Cortés tenía "posibilidad importante".

Pese al hermetismo del técnico, la prensa uruguaya informó que el exColo Colo le sacó ventaja a Martín Campaña en las últimas prácticas, revirtiendo un escenario que primero tenía al portero oriental como estelar.

En esa línea, se reportó que Brayan fue el arquero puesto a prueba en el entrenamiento táctico para definir la formación.

Así, Peñarol asoma con Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Diego García y Maximiliano Silvera.

El partido en el Estadio Campeón del Siglo, sin público por un castigo contra Peñarol, se jugará este sábado 9 de agosto a las 14:00 horas de Chile (17:00 GMT).