Brayan Cortés entregó su valla invicta en triunfo de Peñarol

El arquero chileno Brayan Cortés entregó su valla invicta en el triunfo de Peñarol por 2-0 ante River Plate en duelo válido por el Torneo Clausura de la Liga Uruguaya.

El arquero nacional fue titular y no tuvo mayores complicaciones dado que según los datos del partido el cuadro albirrojo no registró disparos al arco del "Manya".

Los goles del elenco carbonero fueron obra de David Terans (11') y Maximiliano Silvera (59').

Con este resultado, Peñarol llegó a los 9 puntos y se situó segundo, a solo una unidad de Cerro Largo, que lidera con 10.