Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Brayan Cortés gritó campeón junto a Peñarol en la liga uruguaya

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El portero nacional sumó su 11° título como profesional.

Brayan Cortés gritó campeón junto a Peñarol en la liga uruguaya
El arquero chileno Brayan Cortés sumó un nuevo título a su palmarés al consagrarse campeón de la liga uruguaya junto a Peñarol, elenco que ayer domingo se alzó monarca del Torneo Clausura luego de vencer por 2-1 a Defensor Sporting.

El portero nacional fue titular y aunque su portería fue vulnerada a los 4 minutos gracias a un penal marcado por Diego Abreu, luego su equipo respondió y un doblete de Lucas Hernández (45+1' y 55') le permitió conquistar el 12° título de torneos cortos.

Ahora, el cuadro carbonero logró su clasificación a la semifinal del título de Primera División, donde chocará ante Liverpool, campeón del Apertura.

El triunfador de esa llave chocará ante el equipo que sume más puntos en la tabla anual, que puede ser Nacional o el mismo Peñarol.

Para Cortés, en tanto, es su 11° título luego de ganar la Copa Chile con Deportes Iquique y la Copa AUF con el mismo Peñarol.

Mientras que con Colo Colo sumó tres Copa Chile, tres Supercopa de Chile y dos torneos de Primera División.

