Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Brereton no fue citado por Southampton tras llamado de La Roja y Swansea de Vigouroux empató

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los seleccionados chilenos tuvieron un fin de semana dispar en Inglaterra.

Tras un nuevo llamado a la selección chilena, el arquero Lawrence Vigouroux sumó otra titularidad en Swansea, que igualó 1-1 con Watford en el marco de la tercera fecha de la Championship inglesa.

El golero, que en el papel quedó como el favorito para ser titular ante Brasil y Uruguay, sigue firme en el cuadro galés que debió remar desde atrás luego del tiro libre de Nestory Irankunda que adelantó a la visita en los 35'.

Swansea logró equilibrar la balanza en los 82' con la conquista de Zan Vipotnik. Así, el conjunto blanco llegó a cuatro unidades en el inicio del campeonato.

Un escenario diametralmente opuesto vivió Ben Brereton Díaz, que pese a la convocatoria de La Roja quedó fuera de la citación de Southampton, que además perdió como local.

El equipo del delantero nacional sucumbió por 2-1 ante un Stoke City que incluso jugó la última media hora con un hombre menos por la expulsión de Divin Mubamba.

