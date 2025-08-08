Carlos Palacios será suplente en el clásico de Boca Juniors contra Racing

El chileno Carlos Palacios tendrá su regreso en Boca Juniors con un rol secundario, siendo uno de los suplentes para enfrentar el clásico frente a Racing Club por el torneo Clausura argentino.

La prensa trasandina confirmó en los últimos días que el futbolista nacional volvió a ser citado por Miguel Angel Russo tras superar los problemas físicos que lo marginaron de los últimos partidos.

Ahora, TyC Sports adelantó que "La Joya" y el uruguayo Edinson Cavani destacan entre los jugadores que quedaron como alternativas luego del entrenamiento de este viernes.

El chileno Williams Alarcón también arrancará desde la banca, pues la dupla de Leandro Paredes y Milton Delgado estarán en su zona de la cancha.

La contienda entre "xeneizes" y la "academia" se jugará este sábado 8 de agosto a las 15:30 horas de Chile (18:30 GMT) en La Bombonera.