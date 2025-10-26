Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Darío Osorio fue titular en la goleada de Midtjylland sobre FC Fredericia

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El chileno disputó el partido hasta el minuto 62 del encuentro.

Darío Osorio fue titular en la goleada de Midtjylland sobre FC Fredericia
Midtjylland mantiene su paso en la liga danesa y lo demostró este domingo al golear por 4-0 a FC Fredericia en calidad de visita, en encuentro válido por la fecha 13 del campeonato.

El cuadro danés tuvo como titular el volante chileno Darío Osorio quien, si bien mantuvo un buen rendimiento y fue sustituido al minuto 62 del encuentro por Kevin Mbabu.

Los goles con los cuales se impuso Midtjylland fueron obra de Franculino Djú (29'), Gue-sung Cho (34'), Mikel Gogorza (50') y Júnior Brumado (53').

