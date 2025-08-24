Darío Osorio sigue en racha: Marcó un golazo en sólida remontada de Midtjylland

El delantero nacional Darío Osorio sigue en estado de gracia con Midtjylland, tras anotar por tercer partido consecutivo para el triunfo de 4-2 contra Silkeborg, por la sexta fecha de la Superliga danesa.

La escuadra del chileno comenzó abajo por un autogol de Alias Olafsson al minuto 32, aunque Franculino Djú empató apenas tres minutos después.

En los 51', Osorio hizo el toque de un tiro libre para el remate de Aral Simsir: El turco anotó desde fuera del área y se contó como asistencia del hijuelense.

Osorio anotó el 3-1 parcial a los 64', tras una gran combinación con un Júnior Brumardo y su fina definición con un tiro suave pero colocado, a la esquina inferior izquierda del arquero Nicolai Larsen.

Pese a que Callum McCowatt acercó a la visita con un descuento a los 70', Mikel Gogorza ratificó el triunfo con el cuarto gol de Midtjylland al minuto 81'.

Gracias a este triunfo, el equipo de Osorio llegó a 12 puntos, a uno de Copenhague y a la espera de lo que haga Brondby, quien en caso de ganar le sacaría tres unidades a Midtjylland.

Respecto al seleccionado nacional, se matriculó por tercer partido consecutivo con gol y asistencia, luego de una victoria de visita contra Vejle Boldklub en el torneo local y la goleada 4-0 sobre KuPs en la ida de los play-offs de Europa League.