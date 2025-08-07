Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Diego Latorre fue tajante con Carlos Palacios: Vive en una realidad paralela

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

"Veo como que está extraviado", apuntó sobre el formado en Unión Española.

Diego Latorre fue tajante con Carlos Palacios: Vive en una realidad paralela
En portada

Carlos Palacios no atraviesa un buen presente en Boca Juniors y este jueves volvió a recibir cuestionamientos, ya que el comentarista Diego Latorre apuntó que el chileno no está centrado en su desempeño en Argentina.

"Tiene condiciones, pero vive en una realidad paralela. Boca es un punto de partida y, por sus actitudes, veo como que está extraviado. 'Hago esto y lo otro total no tengo consecuencias'", indicó el referente "Xeneize" en el programa F90 de ESPN.

"Gambeta" agregó que "da la sensación que él ya está satisfecho y lo demuestra con sus actitudes. Siempre está recordando 'yo jugué acá allá', (pero) esta es la actualidad, demuéstralo. Tu destino arranca cuando llegas a Boca".

Por lo pronto, Boca Juniors enfrenta este sábado a Racing Club por la cuarta fecha del torneo de Clausura, aunque aun no está claro si Palacios volver a las canchas ante la "Academia".

