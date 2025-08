El sueño de Maripán en Torino: Tenemos que creer que podemos llegar a Europa

A pesar de haber cumplido recién una temporada con Torino, en la cual fue de menos a más hasta afianzarse como titular inamovible, el defensa nacional Guillermo Maripán declaró su amor al conjunto que adiestra Marco Baroni.

En entrevista con el portal Tuttosport, el espigado zaguero, ganador de un premio entregado por la asociación de ex futbolistas granates al mejor jugador de la campaña 2024-25, destacó varios aspectos que lo impresionaron del elenco de Turín.

Consultado sobre qué le impresionó del club, "Memo" no dudó en señalar "el espíritu, la garra que la afición nos exige en el campo. Estas también son cualidades que me definen. Me gusta jugar en un ambiente como el del Granata".

Asimismo, fijó sus aspiraciones para la próxima temporada: "Desde que llegué, pensé inmediatamente que debería estar lo más alto posible en la clasificación: Tienen un buen equipo, un buen entrenador, un buen campo de entrenamiento; solo nos falta un poco de confianza. Tenemos que creer que podemos llegar a Europa porque lo tenemos todo".

Por otra parte, el seleccionado nacional aprobó la llegada del arquero uruguayo Franco Israel luego de la partida de Vanja Milinkovic-Savic. "Es un buen portero y tiene cualidades importantes. Creo que podría ser un buen titular para el Torino, como lo fue Vanja. Además de ser fuerte, también tiene personalidad. Pero tenemos muchos porteros fuertes; (Alberto) Paleari también lo está haciendo bien", cerró Maripán.