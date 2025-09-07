En España destacaron el rol de líderes que tendrán Alexis y Suazo en Sevilla

Sevilla sorprendió en este mercado de pases con los fichajes de los chilenos Gabriel Suazo, quien se encontraba libre tras no extender su vínculo con Toulouse, y Alexis Sánchez, quien acordó su salida del Udinese tras una temporada donde nunca pudo afianzarse en el equipo titular.

Al margen del aporte que puedan ser los nacionales dentro de la cancha, El Desmarque destacó el arribo de los jugadores nacional, además de la contratación del español César Azpilicueta y el portugués Fabio Cardoso, dentro de un plan del director deportivo Antonio Cordón para generar nuevos liderazgos en un equipo que quedó carente de referentes para la temporada 2025-26.

En el caso del lateral izquierdo, el citado medio apuntó que "llegó con el liderazgo como virtud, tal y como pudo demostrar en el Toulouse. 'Siempre trato de ser un líder positivo', dijo en su presentación. Hoy, es el capitán para la reconstrucción de la selección de Chile, y en el vestuario sevillista ya notan y agradecen su forma de ser".

Con respecto al "Niño Maravilla", en tanto, detallaron que "fue capitán de Chile, y referente, en numerosas ocasiones, y llega tras una trayectoria por equipos como River Plate, FC Barcelona, Manchester United o Inter de Milán".

Asimismo, recordaron una declaración del propio Cordón sobre el tocopillano. "Nos puede dar mucho con su experiencia, puede enseñar a muchos jugadores jóvenes que necesitan aportación de jugadores experimentados con personalidad, que han sido todo en el fútbol mundial", dijo en su oportunidad el directivo andaluz.