Felipe Loyola apareció en la órbita de PSV Eindhoven

El rendimiento de Felipe Loyola en Independiente no es indiferente para nadie y, en la antesala de la revancha ante Universidad de Chile en octavos de la Copa Sudamericana, un importante club de Europa lo fijó en su órbita.

Según anticipó el portal trasandino Crónica, PSV Eindhoven evalúa presentar una oferta formal en los últimos días del mercado de fichajes europeo para hacerse con los servicios del polifuncional futbolista chileno de 24 años.

No obstante, el citado medio detalló que el exjugador de Huachipato cuenta con una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares y las intenciones del cuadro de Avellaneda son retenerlo en caso de continuar en el plano internacional.

En lo que va de la temporada, Loyola acumula 33 partidos jugados y siete goles, consolidándose como una pieza clave en el mediocampo del elenco que adiestra Julio Vaccari.