Guillermo Maripán fue titular en el empate entre Torino y Fiorentina por la Serie A

El defensor chileno Guillermo Maripán fue titular y jugó los 90 minutos en el empate sin goles entre Torino y Fiorentina, disputado en el Estadio Olímpico de Turín por la segunda fecha de la Serie A.

Con este resultado, Torino suma un solo punto en dos partidos y se ubica en la posición 19 de la tabla, mientras que Fiorentina, con dos unidades, se encuentra en el puesto 11.

El próximo encuentro de Torino será como visitante ante AS Roma el domingo 14 de septiembre a las 07:30 horas (11:30 GMT). Por su parte, Fiorentina recibirá a Napoli el sábado 20 de septiembre a las 15:45 horas (19:45 GMT).